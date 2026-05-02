Santa Marina | approvata in Consiglio la definizione agevolata delle entrate comunali

Il Consiglio Comunale di Santa Marina si è riunito il 30 aprile 2026 e ha approvato un regolamento che permette ai cittadini e alle imprese di definire in modo agevolato le entrate comunali. Questa decisione riguarda specificamente le modalità di pagamento e le procedure per le somme dovute al Comune. La delibera riguarda diverse tipologie di entrate e introduce strumenti per facilitare il saldo delle somme dovute.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 30 aprile 2026, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel fornire risposte concrete a cittadini e imprese.Il provvedimento rappresenta un intervento significativo volto a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Definizione agevolata delle entrate comunali: via al provvedimentoLa Giunta Comunale di San Valentino Torio ha compiuto un primo passo verso l’introduzione di misure di alleggerimento fiscale per cittadini e... Entrate comunali, approvato il regolamento per la definizione agevolataSALICE SALENTINO - Il Comune di Salice Salentino introduce una misura a sostegno dei contribuenti: è stato approvato il regolamento per la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Santa Marina: approvata in Consiglio la definizione agevolata delle entrate comunali; Municipi, oggi la sesta giunta itinerante nel Medio Levante. Sindaca Salis: Avviato iter per realizzazione dello skate park ai giardini Govi e al lavoro con FIPAV per centro federale di beach volley a Capo Marina; Autonomie locali, 2 milioni per migliorare gli accessi al mare; Cultura, svolta a Rimini: musei gratis per i residenti in provincia e riapre l’ex chiesa di Santa Maria ad Nives. Santa Marina: approvata in Consiglio la definizione agevolata delle entrate comunaliNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Il Consiglio Comunale, nella ... salernotoday.it Santa Marina: approvata in Consiglio la definizione agevolata delle entrate comunali - facebook.com facebook