Incidente in viale Pirelli a Milano | travolti da un' auto mentre attraversano gravissimi

Da milanotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato pomeriggio a Milano, in viale Pirelli nella zona Bicocca, si è verificato un grave incidente stradale. Intorno alle 15, un uomo di 77 anni e una donna di 70 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato le persone coinvolte in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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Grave incidente stradale sabato pomeriggio a Milano. In viale Pirelli (zona Bicocca), intorno alle 15, un uomo e una donna di 77 e 70 anni sono stati investiti da un'auto mentre attraversano la strada. L'investimento in viale PirelliTutto è successo pochi istanti dopo le 15, all'altezza del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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