Incidente in viale Pirelli a Milano | travolti da un' auto mentre attraversano gravissimi

Sabato pomeriggio a Milano, in viale Pirelli nella zona Bicocca, si è verificato un grave incidente stradale. Intorno alle 15, un uomo di 77 anni e una donna di 70 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato le persone coinvolte in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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