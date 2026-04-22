In Emilia-Romagna si lavora a un nuovo progetto di legge che prevede l’adesione all’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf). La regione intende rafforzare la presenza nei tavoli decisionali europei attraverso questa iniziativa. La proposta riguarda la valorizzazione dei borghi lungo la Via Francigena, un percorso storico che attraversa diverse località dell’area. La discussione sul testo è attesa nelle prossime settimane.

L’Emilia-Romagna punta a consolidare la propria presenza nei tavoli decisionali europei attraverso un nuovo progetto di legge che mira all’adesione all’Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf). L’iniziativa, presentata nella Commissione VI dal consigliere Massari, trasforma il cammino storico in una leva strategica per l’economia reale del territorio. Il provvedimento, che vede come primo firmatario il consigliere fidentino Massari, si inserisce nel quadro dell’Articolo 6 dello Statuto regionale. L’obiettivo è duplice: garantire alla Regione un ruolo attivo nella definizione delle strategie turistiche internazionali e utilizzare la tutela del patrimonio storico come motore per la creazione di occupazione e sviluppo sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Francigena: la sfida dell’Emilia-Romagna per rilanciare i borghi

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