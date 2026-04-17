Pd M5s Civici Avs | La Regione Emilia-Romagna aderisca all’Associazione Europea delle Vie Francigene

Un gruppo di forze politiche ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna di aderire all’Associazione Europea delle Vie Francigene. Questa organizzazione, riconosciuta dal Consiglio d’Europa, si occupa di coordinare, tutelare e promuovere l’itinerario culturale della Via Francigena, uno dei percorsi storici più importanti d’Europa. La richiesta mira a coinvolgere la regione in un progetto di valorizzazione e tutela di questo percorso.

La Regione Emilia-Romagna aderisca all’Associazione Europea delle Vie Francigene. Si tratta dell’organismo riconosciuto dal Consiglio d’Europa come rete per il coordinamento, la tutela e lo sviluppo dell’itinerario culturale europeo della Via Francigena, uno dei più rilevanti itinerari.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Massari (Pd): “La Regione aderisca all'Associazione Europea delle Vie Francigene"“Con questo progetto di legge vogliamo rafforzare il ruolo dell’Emilia-Romagna all’interno di uno dei più importanti itinerari culturali europei e... “Tampone mai effettato per avere il Green pass”, la capogruppo di Fdi in Emilia-Romagna condannata. M5s, Pd e Avs: “Si dimetta”Una condanna per un presunto falso legato al Green pass riporta al centro del dibattito politico il tema del rispetto delle regole durante la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pd-Avs-Civici-M5s: Le Ausl rimborsino le spese di viaggio, alloggio e vitto di chi va in altre regioni per un trapianto; Agricoltura, approvata la nuova legge regionale: investimenti per 12 milioni; Agricoltura | 12 milioni per salvare campi allevamenti e api. Emilia-Romagna, l'apertura di de Pascale al Cpr agita il centrosinistra: no di Avs, M5S e Civici. FdI: «Discutiamo senza paletti»«Un errore», dice Avs Emilia-Romagna. «Noi diciamo no», sottoscrive il Movimento 5 Stelle. Anche i civici tirano il freno. E poi i maldipancia, sommersi, all’interno del gruppo Pd. La mano tesa al ... corrieredibologna.corriere.it In Emilia Romagna De Pascale (Pd) apre a Meloni sui Cpr. Avs e M5s scatenati: Un errore legittimarliSicurezza e immigrazione, ecco i nuovi asset della politica italiana. E non solo a destra, anzi. Ieri il presidente dem dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, parlando di una eventuale apertura di ... ilfoglio.it Regione Emilia-Romagna : L'Autostrada A14 Bologna-Taranto è chiusa in entrambe le direzioni fra Castel San Pietro e San Lazzaro, nel Bolognese, per un incidente al km 27 verso il capoluogo regionale nel quale sono stati coinvolti una cisterna - che si è r facebook #Turismo. La #Guida Michelin Italia 2027 torna in Emilia-Romagna: il 12 novembre a Piacenza la presentazione della 72esima edizione. La #notizia regioneer.it/turismo15apr26 x.com