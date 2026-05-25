Via Farini ragazzini salgono nella notte sul camion dei rifiuti

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ragazzini sono saliti sul camion dei rifiuti in via Farini, nel centro storico. Nessuno è rimasto ferito, ma la presenza dei giovani sul veicolo ha causato l’interruzione del servizio di raccolta. La polizia ha avviato le verifiche per identificare i responsabili. Non ci sono stati ulteriori danni o incidenti.

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Sono saliti sul furgone dei rifiuti, senza un motivo apparente, in pieno centro storico nella nottata tra sabato 23 e domenica 24 maggio. Siamo in via Farini a Parma e l'immagine che pubblichiamo testimonia di uno dei tanti episodi di vandalismo che stanno avvenendo in città. Lo riporta il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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