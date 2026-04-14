Verso il ritorno alla normalità ma l’acqua non è ancora potabile | si attendono i risultati

Dopo settimane di problemi, l'acqua sta lentamente tornando nei rubinetti di alcune zone, ma la sua potabilità resta ancora incerta. Le autorità stanno monitorando attentamente i risultati delle analisi, che sono ancora in corso. Si aspetta che nei prossimi giorni si abbiano dati definitivi per capire se l'acqua potrà essere usata senza rischi. Nel frattempo, le persone continuano a usare acqua in bottiglia o a evitare di consumarla.

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima di sapere se l’acqua che sta lentamente tornando a sgorgare dai rubinetti sarà dichiarata potabile.I campionamenti sono iniziati nella giornata odierna (martedì 14 aprile) nei primi comuni con servizio in ripristino dopo il maxi intervento dell'Aca sulla.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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