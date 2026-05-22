L'assessore alle Politiche sociali ha annunciato la pubblicazione di un avviso per un corso dedicato alla formazione di operatori specializzati nella promozione e nell’accoglienza turistica. L’iniziativa mira a preparare figure professionali in grado di supportare il settore turistico locale attraverso competenze specifiche. La procedura di partecipazione sarà aperta e i dettagli per le iscrizioni saranno disponibili a breve. L’obiettivo è favorire l’occupazione e migliorare i servizi offerti ai visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che il Comune di Benevento, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale B1, ha pubblicato l’avviso pubblico per l’ammissione al percorso formativo gratuito ‘Operatore della Promozione e Accoglienza Turistica’, finanziato nell’ambito del progetto ‘Insieme si può’ a valere sul PR Campania FSE+ 20212027 – Campania Welfare. L’iniziativa rientra nella Linea B dedicata agli interventi di inclusione lavorativa e mira a favorire l’inserimento sociale e professionale di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale attraverso percorsi qualificanti e orientati al mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corso per operatore della promozione e dell’accoglienza turistica: pubblicato l’avviso

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