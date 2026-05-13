VIDEO Promozione turistica il nuovo spot dell' Umbria fra humor e autenticità

È stato pubblicato un nuovo video promozionale dedicato all'Umbria, che combina elementi umoristici con immagini delle sue attrazioni. Lo spot mette in risalto principalmente le zone interne, i piccoli centri e i territori meno frequentati, ritenuti fondamentali per l’identità regionale e per lo sviluppo del turismo. La produzione mira a offrire una rappresentazione autentica della regione, evidenziando le sue peculiarità attraverso un linguaggio leggero e coinvolgente.

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Una nuova narrazione dell'Umbria grazie a uno spot che gioca tra il genere comedy e le bellezze della regione e che valorizza, in particolare, le aree interne, i piccoli comuni e i territori meno conosciuti, considerati parte essenziale dell’identità regionale e leva strategica per uno sviluppo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cicloturismo, cammini ed esperienze: la campagna di promozione dell'Umbria punta all'autenticitàUna campagna che punta a rafforzare il posizionamento dell’Umbria come destinazione autentica, contemporanea e sempre più organizzata, capace di... Passignano protagonista del nuovo spot tv dell’UmbriaSUL TRASIMENO Le immagini che compongono lo spot "Umbria Cuore verde d’Italia 2026" portano con sé il cuore e l’anima di Passignano. Temi più discussi: Modena. Meglio dal vivo: la città invita a riscoprire il piacere dell’esperienza autentica; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Vivere l’Umbria è vivere davvero: debutta la nuova campagna turistica della Regione – Video; Atl del Cuneese ha presentato il restyling del portale turistico visitcuneese.it [VIDEO]. Bosco Verticale, Milano. Dai un'occhiata ai commenti per vedere l'intero video di presentazione di Milano - reddit.com reddit Google per la promozione(TG:e10838).nua - Results on X | Live Posts & Updates x.com Promozione turistica. Parte il nuovo progetto: Il Cammino del Vulcano AmiataÈ stato presentato nell’hotel Le Macinaie il progetto Il Cammino del Vulcano Amiata, iniziativa di promozione turistica e ambientali che tocca i comuni amiatini ideata dalla Uisp. Un evento molto ... lanazione.it Turismo, stop alle immagini da cartolina: l’Umbria punta su humor e nuovi strumenti«Vivere l’Umbria è vivere davvero». È questo il claim della nuova campagna di promozione turistica primavera-estate della Regione, presentata lunedì pomeriggio al Palazzo dei Giureconsulti di Milano. umbria24.it