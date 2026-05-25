vi spiego la rivoluzione di leone xiv il papa che anticipa i tempi parla zamagni

Notizia in breve

Nell’enciclica pubblicata oggi, il Papa invita il mondo a scegliere tra due vie: la distruzione e il conflitto rappresentati dalla Torre di Babele, o la ricostruzione e la pace, simboleggiate dalle mura di Gerusalemme. Il documento sottolinea un approccio rivoluzionario, con riferimenti che anticipano temi di attualità e futuro. La comunicazione papale si concentra sull’importanza di una scelta consapevole tra divisione e unità, senza entrare nel merito di specifici contesti politici o storici.