Papa Leone XIV a Rimini il Vescovo anticipa a sorpresa il programma | i dettagli della storica giornata

Il Vescovo di Rimini ha annunciato ufficialmente i dettagli della visita di Papa Leone XIV in città, anticipando di sorpresa il programma previsto. Le indiscrezioni circolate nelle settimane scorse sono state confermate, e ora si conoscono con certezza le tappe e gli appuntamenti della giornata. La comunicazione ufficiale ha chiarito gli aspetti principali dell’evento, che si svolgerà in una giornata di grande rilevanza per la comunità locale.