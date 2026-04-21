Papa Leone XIV a Rimini il Vescovo anticipa a sorpresa il programma | i dettagli della storica giornata
Il Vescovo di Rimini ha annunciato ufficialmente i dettagli della visita di Papa Leone XIV in città, anticipando di sorpresa il programma previsto. Le indiscrezioni circolate nelle settimane scorse sono state confermate, e ora si conoscono con certezza le tappe e gli appuntamenti della giornata. La comunicazione ufficiale ha chiarito gli aspetti principali dell’evento, che si svolgerà in una giornata di grande rilevanza per la comunità locale.
Le indiscrezioni sono diventate certezze, e i dettagli ora hanno il timbro dell’ufficialità. Quanto anticipato da Dossier RiminiToday qualche settimana fa ha trovato piena conferma nelle parole del Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi. Durante la celebrazione per le Cresime tenutasi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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