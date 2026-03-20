Re Felipe VI si è recato a Roma per incontrare Papa Leone XIV, in un appuntamento che include un rito segreto chiamato «protocanonico». Questo gesto ricollega la monarchia spagnola alla città eterna, con radici che affondano nelle Americhe e nei secoli di storia papale. Il 20 marzo 2026, il re sarà ufficialmente riconosciuto come protocanonico onorario della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Un filo dorato lega la monarchia spagnola a Roma. Un filo che parte dalle Americhe, passa per i Borgia, attraversa secoli di devozione e rendite papali, e arriva fino al 20 marzo 2026, quando Felipe VI assume ufficialmente il titolo di protocanonico onorario della Basilica di Santa Maria Maggiore. Per un gusto squisitamente cronachistico, la giornata è cominciata alle 10:30, con l’udienza del re e della regina Letizia da Leone XIV. Si tratta del secondo incontro ufficiale tra i sovrani e il Pontefice: il primo risale a maggio 2025, in occasione della cerimonia di inizio pontificato in piazza San Pietro. Questa volta, l’agenda è ben più densa. Sul tavolo, infatti, vi sono anche i dettagli del viaggio apostolico di Leone in Spagna, dal 6 al 12 giugno, già ufficializzato dal Vaticano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Re Felipe VI incontra Papa Leone XIV a Roma: il rito segreto che lo incorona «protocanonico»

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Temi più discussi: Vaticano, i reali di Spagna il 20 marzo a Roma: l'omaggio a papa Leone XIV, le visite istituzionali. In programma una passeggiata in città; Felipe e Letizia di Spagna a Roma: l'udienza dal Papa, il titolo segreto del re (e il privilegio del bianco della regina); I Reali di Spagna torneranno presto in Vaticano; Felipe VI sarà nominato protocanonico di Santa Maria Maggiore durante la sua prossima visita al Vaticano.

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