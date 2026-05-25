Verso la Champions 2026 27 | la Roma in seconda fascia

La Roma si prepara a tornare in Champions League, dopo sette anni di assenza. La squadra è stata inserita nella seconda fascia del sorteggio, aprendo nuove possibilità di avversari e percorso. La qualificazione è arrivata grazie al piazzamento in campionato, che ha garantito il passaggio alla fase successiva. La partecipazione alla competizione europea più prestigiosa rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi tifosi.

Dopo sette lunghi anni la Roma torna a giocarsi la competizione europea più importante, la Champions League. Un traguardo che mette in luce l’ottimo lavoro fatto da Gasperini, ma è anche un riscatto per i senatori di questa Roma, come Mancini, Cristante e Pellegrini, che erano stati tanto criticati dalla tifoseria. Nella Champions 202627, che deve ancora delinearsi del tutto, la Roma sarà in seconda fascia grazie alle ultime stagioni positive in Europa e potrà sperare in un sorteggio favorevole. Il coefficiente UEFA si basa sui risultati europei delle ultime cinque stagioni: più una squadra va avanti nelle coppe, più cresce il coefficiente. Ecco le squadre già qualificate e le fasce provvisorie della Champions League 202627, classificate secondo il ranking UEFA: Prima fascia: Bayern Monaco (147. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Verso la Champions: la Roma di Gasperini non si ferma più

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