Graduatorie GPS 2026 | la prima operazione è l’esclusione di chi non ha i CFU per la seconda fascia

Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di aggiornamento e la prima operazione consiste nell’esclusione di chi non possiede i crediti formativi necessari per la seconda fascia. Gli Uffici Scolastici e le scuole polo stanno lavorando per verificare le liste e correggere eventuali errori, con l’obiettivo di rendere gli elenchi più accurati rispetto al passato. Questa operazione riguarda principalmente la revisione dei requisiti e l’eliminazione di candidati non idonei.

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