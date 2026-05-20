Graduatorie GPS 2026 | la prima operazione è l’esclusione di chi non ha i CFU per la seconda fascia
Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di aggiornamento e la prima operazione consiste nell’esclusione di chi non possiede i crediti formativi necessari per la seconda fascia. Gli Uffici Scolastici e le scuole polo stanno lavorando per verificare le liste e correggere eventuali errori, con l’obiettivo di rendere gli elenchi più accurati rispetto al passato. Questa operazione riguarda principalmente la revisione dei requisiti e l’eliminazione di candidati non idonei.
Graduatorie GPS 2026: Uffici Scolastici e scuole polo sono al lavoro per rendere, forse per la prima volta, gli elenchi veramente corretti. Il lasso di tempo tra metà marzo e giugno dovrebbe essere congruo per verificare in maniera capillare il titolo di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda
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