A Verona si avvicina l’ultima partita di Serie A contro la Roma. La squadra locale cerca di migliorare i risultati recenti, che includevano incontri contro Juventus, Como e Inter. I dirigenti sono interessati a Sogliano e Aquilani, valutando possibili mosse di mercato. La sfida si svolge senza implicazioni di classifica, ma con l’obiettivo di chiudere la stagione con una prestazione positiva.

A Verona si prepara l’ultimo atto della stagione di Serie A con la sfida contro la Roma, un impegno che il club gialloblù affronta puntando a mantenere l’onore dopo le recenti prestazioni contro Juve, Como e Inter. Il tecnico Sammarco dovrà gestire diverse assenze e scelte tattiche cruciali per chiudere il campionato con dignità agonistica. Assetto tattico e gestione del centrocampo. L’assenza di Gagliardini, squalificato, costringe Sammarco a una ristrutturazione del reparto centrale per la gara odierna. Il modulo prevede l’impiego di Lovric, Akpa Akpro e Bernede per garantire equilibrio. Sulla fascia sinistra, la decisione tecnica ricade sul ballottaggio tra Frese e Bradaric. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, Bowie punta alla Roma: Sogliano e Aquilani nel mirino

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Sogliano anche sto anno a gennaio ha preso una punta che ha fatto più gol delle nostre. I miracoli in sti anni stava facendo al Verona con 10€ e poi inculando tutti sulle cessioni. Vale dai 10 a 100 gargamella x.com

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