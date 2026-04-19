Il match tra Verona e Milan si avvicina in un momento in cui entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica. L’allenatore del Verona ha deciso di fare affidamento su Gabbia dal primo minuto, mentre il tecnico del Milan ha puntato sul tandem Bowie-Orban. La partita arriva dopo la sconfitta casalinga del Verona contro l’Udinese, con l’obiettivo di ottenere punti utili per la corsa alla qualificazione in Champions League, considerando anche i risultati delle squadre concorrenti.

Verona, 19 aprile 2026 - Archiviare la pesante sconfitta interna contro l’Udinese e mettere in cascina tre punti che - anche alla luce del ko del Napoli e dei risultati delle inseguitrici - potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa a un posto in Champions League. Questi gli obiettivi del Milan, che oggi alle 15 (il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN) va a fare visita a un Hellas Verona con le spalle al muro vista l’ultima posizione in classifica in coabitazione con il Pisa. Proprio della rabbia del Milan dopo il 3-0 contro l’Udinese non si fida il tecnico degli scaligeri Paolo Sammarco: “Sappiamo che ci troveremo di fronte un Milan che ha grande qualità e che sarà molto arrabbiato per come sono andate le ultime due gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Milan: Allegri ritrova Gabbia dal 1', Sammarco punta sul tandem Bowie-Orban

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