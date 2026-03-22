Alle 15 si gioca la partita tra Atalanta e Verona alla New Balance, con le formazioni ufficiali già annunciate. Palladino ha deciso di schierare Krstovic in attacco, mentre Sammarco punta su Bowie per il ruolo di punta. Le scelte dei due allenatori determinano le formazioni che scenderanno in campo per questa 30ª giornata di campionato.

Atalanta e Verona si preparano a scendere in campo per la 30ª giornata di Serie A 2025-26. Palladino schiera Carnesecchi in porta con difesa formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sugli esterni ci sono Zappacosta e Bernasconi con in mezzo De Roon ed Ederson. Sulla trequarti ci sono De Ketelaere e Zalewski a supporto della punta Krstovic. Sammarco risponde con Montipò tra i pali e difesa formata da Nelsson, Edmundsson e Valentini. Sulle fasce di centrocampo ci sono Belghali e Frese con in mezzo Akpa Akpro, Gagliardini e Harroui. Il tandem offensivo è formato da Bowie e Orban. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Verona, le formazioni ufficiali: Palladino con Krstovic, Sammarco punta su Bowie

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