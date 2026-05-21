Elezioni a Verghereto a sostegno del candidato del centrodestra Mercatelli arriva Galeazzo Bignami

Domani sera alle 20:30 si terrà un evento elettorale presso l'Hotel Appennino Nord di Alfero, organizzato dalla lista “Verghereto Tradizioni e futuro”. L'iniziativa ha lo scopo di sostenere la candidatura di Simone Mercatelli come sindaco del centrodestra. Durante la serata, sarà presente Galeazzo Bignami, che prenderà parte all'incontro per condividere il suo supporto. L'appuntamento rappresenta uno degli ultimi momenti di avvicinamento alla giornata di voto nel comune.

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