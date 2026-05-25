Venice Under Attack | la street art di Mister Clay arriva alla Galleria d’Arte Orler
Dal 6 giugno al 5 luglio 2026, alla Galleria d’Arte Orler di Venezia sarà visibile la mostra personale di Mister Clay intitolata “Venice Under Attack”. La rassegna presenta le sue opere di street art, realizzate con spray e stencil. La mostra si inserisce nel periodo della Biennale Arte 2026, durante il quale la città ospiterà numerosi eventi artistici. Le opere di Mister Clay saranno esposte in uno spazio dedicato alla promozione dell’arte contemporanea.
Nel periodo della Biennale Arte 2026, Venezia ospiterà “Venice Under Attack”, mostra personale dell’artista contemporaneo Mister Clay, in programma dal 6 giugno al 5 luglio 2026 alla Galleria d’Arte Orler.Il progetto nasce da un intervento urbano senza precedenti per la città lagunare: per la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
VENICE IS UNDER THREAT
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