Venice Under Attack | la street art di Mister Clay arriva alla Galleria d’Arte Orler

Notizia in breve

Dal 6 giugno al 5 luglio 2026, alla Galleria d’Arte Orler di Venezia sarà visibile la mostra personale di Mister Clay intitolata “Venice Under Attack”. La rassegna presenta le sue opere di street art, realizzate con spray e stencil. La mostra si inserisce nel periodo della Biennale Arte 2026, durante il quale la città ospiterà numerosi eventi artistici. Le opere di Mister Clay saranno esposte in uno spazio dedicato alla promozione dell’arte contemporanea.