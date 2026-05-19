L’Aquila si prepara a rafforzare la propria scena artistica con una mostra dedicata a Banksy, uno degli street artist più noti al mondo. L’evento vedrà l’esposizione di alcune opere di Banksy, che saranno collocate nel centro storico della città. La mostra si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche l’artista contemporaneo Deodato. Il debutto è previsto entro il 2024, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e attirare visitatori fino al 2026.

? Domande chiave Chi porterà le opere di Banksy nel cuore de L'Aquila?. Come cambierà il volto culturale della città verso il 2026?. Quali artisti internazionali animeranno la performance di inaugurazione?. Perché questa galleria punta a unire street art e tessuto sociale?.? In Breve Inaugurazione il 21 maggio alle 18.30 con performance live di Mr. Savethewall.. Esposizione di artisti come Banksy, Mr. Brainwash, David LaChapelle e Richard Orlinski.. Progetto inserito nella strategia di Deodato Group con 11 gallerie tra Italia e Svizzera.. Infrastruttura culturale in via Marrelli in vista del titolo Capitale della Cultura 2026.. Deodato Salafia porterà la nuova galleria Deodato Arte nel cuore di L’Aquila il prossimo 21 maggio alle ore 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila punta sull’arte: arriva Deodato con Banksy e la Street Art

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