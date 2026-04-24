SHE Street Art-Her Art-Exhibition a Rosso20sette arte contemporanea?
Sabato 9 maggio 2026 alle 18.00, lo spazio Rosso20sette arte contemporanea ospiterà la mostra SHE Street (Art) - Her (Art) - Exhibition. L'esposizione include opere di artisti come Swoon, Patricia Mariano, Handiedan Sandra Chevrier, Faith XLVII e Jacoba Niepoort. La curatela è affidata a Giorgio Silvestrelli e la collettiva si propone di mettere in mostra lavori legati alla street art e all’espressione femminile nell’arte contemporanea.
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea presenta la mostra SHE Street (Art) - Her (Art) - Exhibition con le opere di Swoon, Patricia Mariano, Handiedan Sandra Chevrier, Faith XLVII, Jacoba Niepoort, a cura di Giorgio Silvestrelli: una collettiva che vuole celebrare le.🔗 Leggi su Romatoday.it
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