SHE Street Art-Her Art-Exhibition a Rosso20sette arte contemporanea?

Sabato 9 maggio 2026 alle 18.00, lo spazio Rosso20sette arte contemporanea ospiterà la mostra SHE Street (Art) - Her (Art) - Exhibition. L'esposizione include opere di artisti come Swoon, Patricia Mariano, Handiedan Sandra Chevrier, Faith XLVII e Jacoba Niepoort. La curatela è affidata a Giorgio Silvestrelli e la collettiva si propone di mettere in mostra lavori legati alla street art e all’espressione femminile nell’arte contemporanea.