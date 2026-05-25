Venezia i risultati degli altri candidati | solo Ora! di Boldrin sopra il 3%

Con 158 sezioni su 256 scrutinati, solo la lista di Boldrin con il candidato Ora! supera il 3%. Le altre liste minori devono ancora raggiungere questa soglia per ottenere seggi in consiglio comunale. Nessun altro candidato ha ancora superato il limite del 3%, che permette l’ingresso in assemblea. La situazione rimane incerta, con i risultati ancora parziali e in fase di definizione.

Con 158 sezioni scrutinate su 256, inizia a definirsi anche il quadro delle liste minori, che hanno bisogno di un 3% di preferenze per entrare in consiglio comunale.Ora! di Michele Boldrin è al 3,38% e vede l'obiettivo. Distanti gli altri candidati sindaco: Giovanni Andrea Martini è all'1,92%. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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