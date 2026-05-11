Il leader di ORA! Venezia critica la recente visita di Matteo Salvini a Mestre, accompagnato da Simone Venturini, definendola una mossa di propaganda legata alla sicurezza. L’associazione sostiene che Venezia necessita di un piano concreto per il suo sviluppo, invece di interventi propagandistici. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle priorità della città e sulle strategie di chi si occupa delle sue problematiche.

Il leader di ORA! Venezia attacca la visita di Matteo Salvini a Mestre con Simone Venturini: “Solo propaganda sulla sicurezza, Venezia ha bisogno di una vera strategia per il futuro”. “ La passeggiata di Matteo Salvini nel centro di Mestre per Simone Venturini è stata l’ennesima operazione di propaganda che usa la sicurezza e i temi sociali come strumenti di consenso, senza affrontare i problemi reali della città” dichiara Michele Boldrin, segretario nazionale di ORA! e candidato sindaco di Venezia. “ Colpisce soprattutto- prosegue- l’ambiguità politica di chi si presenta come civico e poi si associa apertamente a figure e logiche di partito che hanno dimostrato negli anni di non avere una visione credibile per il futuro del Paese e dei territori.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salvini a Mestre, M. Boldrin (ORA!): Propaganda e ambiguità politiche, Venezia merita di più

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