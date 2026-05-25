Venezia fa sorridere Meloni E’ già sfida 2027 con fari su lelettorale

Fratelli d’Italia ha commentato con soddisfazione la vittoria a Venezia nel primo turno delle amministrative, considerandola inattesa. La candidata del partito ha ottenuto il miglior risultato senza passare per il ballottaggio. La vittoria anticipa le sfide politiche in vista delle elezioni del 2027, con un focus anche sulla campagna elettorale e sui temi legati alle prossime sfide elettorali. La reazione del partito è stata di sollievo, senza ulteriori commenti ufficiali.

Roma, 25 mag. (askanews) – Roma, 25 mag. (askanews) – Il dato era inatteso e, a volerla riassumere in poche parole, la reazione di Fratelli d’Italia alla tornata di amministrative, soprattutto grazie alla insperata vittoria al primo turno a Venezia, suona più o meno così: “L’abbiamo sfangata”. La premessa, quasi d’obbligo persino a taccuini chiusi, è che non si può dare a un voto per le comunali un significato nazionale. E, tuttavia, il sospiro di sollievo, anche per Giorgia Meloni, sta soprattutto nel poter provare a invertire il vento della narrazione, cambiando quell’immagine di esecutivo ammaccato e in confusione dopo la batosta al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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