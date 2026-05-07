La riforma elettorale proposta dal governo sta suscitando molte discussioni, in particolare riguardo ai premi di maggioranza e ai sistemi di distribuzione dei candidati. Alcuni politici esprimono dubbi sulle modalità di assegnazione dei seggi e sull’effetto che queste modifiche avranno sul ruolo dei candidati locali, in particolare per le preferenze. Nel frattempo, membri di diverse forze politiche si confrontano sui criteri di ripartizione dei listini, evidenziando divisioni interne alla maggioranza.

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© Ameve.eu - Riforma elettorale: Meloni sfida i dubbi su premi e listini

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