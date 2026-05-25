Oggi si tengono le elezioni amministrative in 895 Comuni, con seggi aperti in 121 centri sopra i 15 mila abitanti e 773 sotto questa soglia. L’affluenza alle urne registra un leggero calo rispetto alle precedenti consultazioni. Tra le città più attese ci sono Venezia e Reggio Emilia, dove si conosceranno i nuovi sindaci e le composizioni dei consigli comunali. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.

È arrivato il giorno delle amministrative. Seggi aperti in 895 Comuni di cui 121 al di sopra dei 15 mila abitanti e 773 pari o inferiori a questa soglia. Oltre 6,6 milioni gli aventi diritto al voto. Detto ciò, fino a ora, soltanto il 34,5% del campione (considerando il dato delle 19,00 di ieri) si è recato alle urne. A far discutere, quindi, è la solita affluenza, due punti percentuali e mezzo in meno rispetto alla media. Seppure i seggi resteranno aperti fino alle 15,00, in tal senso, non dovrebbero esserci sorprese. Queste ultime, invece, arriveranno dallo spoglio (previsto subito dopo la chiusura dei seggi), in particolare per quanto concerne i 18 capoluoghi (uno di Regione e 17 di Provincia) chiamati a rinnovare il proprio Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunali, oggi il verdetto: fari su Venezia e Reggio. Affluenza in leggero calo

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