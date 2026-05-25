Venezia sta votando oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Otto candidati si sfidano alle urne, con i cittadini chiamati a esprimere la propria preferenza. Le operazioni di voto si svolgono nelle sezioni elettorali distribuite sul territorio. Al termine delle due giornate, saranno conteggiati i voti per determinare l’esito delle elezioni amministrative.

I cittadini di Venezia sono chiamati alle urne oggi, domenica 24 maggio, e domani, lunedì 25 maggio 2026, per decidere il futuro della città attraverso l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale. Le operazioni di voto iniziano questa mattina alle ore 7 e proseguiranno fino alle ore 23, mentre la giornata di domani vedrà la chiusura dei seggi alle ore 15, seguiti immediatamente dalle procedure di spoglio delle schede. Il processo democratico che coinvolge anche le municipalità, con la designazione dei relativi presidenti e consiglieri, prevede scenari decisivi nelle prossime settimane. Qualora nessun candidato sindaco riuscisse a ottenere il 50%+1 dei voti in questo primo turno, si procederà al ballottaggio tra i due contendenti più votati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia alle urne: 8 candidati per il nuovo sindaco e il futuro città

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