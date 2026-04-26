A Magnago, il 24 e 25 maggio, si terranno le elezioni amministrative con tre candidati alla carica di sindaco: Marta, Cimmino e Ceriotti. La competizione si svolge in un contesto di divisione all’interno del centrodestra, mentre il centrosinistra presenta un proprio candidato. Le votazioni si svolgeranno in due giornate, come previsto dalla normativa locale, e i risultati determineranno il nuovo primo cittadino del paese.

? Cosa sapere A Magnago il 24 e 25 maggio si sfidano Marta, Cimmino e Ceriotti.. La scissione tra i candidati centrodestra rischia di favorire la vittoria del centrosinistra.. A un mese dalle urne, i nomi dei candidati che si sfideranno il 24 e il 25 maggio a Magnago sono finalmente ufficiali, segnando l’inizio della fase decisiva per il rinnovo del consiglio comunale dopo le dimissioni di Dario Candiani. La poltrona del primo cittadino, rimasta vuota lo scorso anno a causa di un diverbio insanabile con alcuni membri della maggioranza, diventerà oggetto di una contesa tra tre schieramenti che hanno appena completato la raccolta delle firme necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magnago, sfida alle urne: tre candidati per il nuovo sindaco

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