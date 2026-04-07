La biblioteca di Mestrino ottiene 70mila euro dalla Fondazione Cariparo

La biblioteca di Mestrino riceve un finanziamento di 70mila euro dalla Fondazione Cariparo attraverso il bando “Biblioteche Sociali”. Il Comune di Mestrino ha partecipato al bando promosso dall’ente, ottenendo il contributo destinato a sostenere attività e progetti legati alla rete delle biblioteche. La somma sarà utilizzata per sviluppare iniziative rivolte alla comunità locale.

Il comune di Mestrino ottiene un importante riconoscimento nell’ambito del bando “Biblioteche Sociali” promosso da Fondazione Cariparo. Il progetto “ECO – Esperienze, Comunità, Opportunità a Mestrino” è stato selezionato e finanziato con un contributo pari a 70mila euro. Un risultato che premia la visione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Mestrino, Marco Agostini, che punta a rafforzare il ruolo della biblioteca comunale di piazza IV Novembre come spazio culturale e sociale di prossimità, capace di andare oltre la funzione tradizionale di servizio bibliotecario per diventare un vero motore di inclusione e coesione sociale.... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Paglieta ottiene 12mila euro per la biblioteca comunale e avvia il contest “Caccia al libro”La biblioteca comunale di Paglieta si prepara a un importante rinnovamento bibliografico, grazie all’ottenimento di un finanziamento di 12. Dalla Regione 10 milioni per sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori: contributi fino a 70mila euroGià disponibile l'avviso sulla piattaforma Sian: le domande vanno presentate entro il 10 aprile. La biblioteca di Mestrino ottiene 70mila euro dalla Fondazione CariparoIl sindaco Marco Agostini oggi 7 aprile: «Trasformare questo sito in un luogo sempre più aperto, inclusivo e capace di generare relazioni, opportunità e partecipazione, soprattutto per i giovani, le f ... padovaoggi.it Cariparo, corsa a tre per la presidenza della Fondazione. La rabbia dell’ex sindaca di Padova Giustina Destro: ente non pronto per una donna, evidente il peso dell’università«Evidente il peso »Il 30 aprile si terrà la prima seduta del Consiglio generale per nominare il nuovo presidente: in lizza Rosario Rizzuto, Cesare Dosi e Andrea Rinaldo ... corrieredelveneto.corriere.it