Ieri, durante la puntata di Domenica In, Antonello Venditti ha spiegato di usare poco i social media. Ha detto di preferire scrivere piuttosto che pubblicare foto e ha rimosso le immagini dal suo profilo. Il cantautore romano ha condiviso questa scelta, senza entrare in dettagli, limitandosi a parlare del suo modo di interagire online.

ph. Roberto Panucci ROMA – Ospite ieri a Domenica In su Rai1, Antonello Venditti si è raccontato a Mara Venier in una lunga intervista, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera, tra successi e vita privata: “Sono emozionato, in generale ho uno strano rapporto con la televisione, non mi piace perché è apparenza”, ha esordito il cantautore, “Questa è una televisione diversa, che ha lo spazio e il tempo necessario per dire due parole, esprimere concetti, ritrovarsi e comunicare.” A proposito del suo ‘Daje’, nuovo album live e tour, ha spiegato: “Vuol dire forza e coraggio, quello che ci vuole per vivere il nostro tempo, insieme a un po’ di sale in zucca che non passi per i social. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Venditti a Domenica In: “I social? Li utilizzo poco e scrivendo, ho tolto l’immagine”

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