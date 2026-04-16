Thomas Ceccon, nuotatore italiano, ha espresso il suo amore per l’acqua e la sua preferenza per il mondo dello sport rispetto ai social, che secondo lui sono pieni di odio. Attualmente single, Ceccon ha spiegato di aver cambiato spesso partner nella ricerca di qualcosa di più stabile. Per il 2026, il suo obiettivo principale sono i campionati europei a Parigi, dove si aspetta di partecipare agli eventi più importanti dell’anno.

Thomas Ceccon, il 2026 anno di? «Parigi, campionati europei: è l’evento maggiore dell’annata». Parigi, una città d’oro, Olimpiadi 2024. «Ormai sono passati due anni: ho resettato e mi sono resettato. Il post Olimpiadi è difficile: ti chiamano, ti cercano, giornate, meeting, rumore.». Però al ragazzo Thomas piace: campione sì, ma un po’ modello, un po’ sex symbol. «Certo che mi è piaciuto e mi piace: qualche volta è divertente uscire fuori e vivere e vedere qualcosa che non sia solo il nuoto». A proposito di uscire fuori: nuotatori e nuotatrici di casa quest’anno hanno fatto una specie di diaspora andando ad allenarsi qua e là, l’Australia, l’America.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Thomas Ceccon: «Adoro l?acqua e poco i social, c?è troppo odio. Ora sono single, forse ho cambiato spesso cercando qualcosa»

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner spiazza tutti: "Ho cominciato bene la stagione, ho cambiato qualcosa"

“Mi sono presa spesso troppo sul serio, che sbatti ora basta! I life coach con i ‘5 modi per non farti lasciare’, sono il male. Mentre facevo il disco mi sono sfondata di gelatini e dolci, meraviglioso”: parla MadameIl senso di smarrimento e la perdita di sé, i traumi, i conflitti interiori, opportunismo, compromessi e costruzione artificiale del successo dino...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Thomas Ceccon: Adoro l’acqua e poco i social, c’è troppo odio. Ora sono single, forse ho cambiato spesso cercando qualcosa; Sara Curtis illumina la vasca degli Assoluti. Record italiano sui 50 metri dorso; Sinner, cosa è successo contro Machac? Il calo energetico, i giramenti di testa e l'intervento del medico; Suarez e l'esame farsa a Perugia: tre condannati a un anno e mezzo.

Thomas Ceccon: «Adoro l’acqua e poco i social, c’è troppo odio. Ora sono single, forse ho cambiato spesso cercando qualcosa»Thomas Ceccon, il 2026 anno di? «Parigi, campionati europei: è l’evento maggiore dell’annata». Parigi, una città d’oro, ... ilmessaggero.it

Thomas Ceccon inizia la rincorsa agli Europei dagli Assoluti di Riccione: le gare a cui è iscrittoDal 14 al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 si prenderanno la scena a Riccione. Nella vasca da 50 metri romagnola, Thomas Ceccon sarà tra gli ... oasport.it

GS Fiamme Oro - Thomas Ceccon 53.16 - Simone Cerasuolo 58.93 - Gianmarco Sansone 51.30 - Alessandro Miressi 48.91 x.com

Thomas Ceccon: «Adoro l'acqua e poco i social, c'è troppo odio» - facebook.com facebook