Vela | Pilloni conquista un bronzo importante nell’IQFoil buone indicazioni da Pascali
Un atleta italiano ha conquistato una medaglia di bronzo nell’IQFoil ai Campionati Europei 2026, disputati a Portimao e Marina Kastela. La partecipazione della nazionale italiana include anche buone prestazioni da parte di un altro concorrente, Pascali. Le competizioni si sono svolte nelle settimane scorse e hanno visto coinvolte le classi IQFoil e ILCA 7. La nazionale ha ottenuto risultati positivi in entrambe le tappe.
Un bilancio interessante per la Nazionale italiana di vela, impegnata la scorsa settimane sulle acque di Portimao (Portogallo) e Marina Kastela (Croazia) per i Campionati Europei 2026 delle classi IQFoil e ILCA 7. Complessivamente, i nostri ragazzi hanno conquistato un prezioso piazzamento sul podio, complice il bellissimo bronzo raccolto da Federico Alan Pilloni nella prima specialità citata. Ottima la continuità offerta dall’azzurro, particolarmente bravo ad aggiudicarsi la semifinale di diritto dopo aver concluso in quarta piazza l’opening series per poi svolgere un grande ultimo atto, in cui il classe 2006 ha battagliato a lungo per il... 🔗 Leggi su Oasport.it
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