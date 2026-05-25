Vela | Pilloni conquista un bronzo importante nell’IQFoil buone indicazioni da Pascali

Notizia in breve

Un atleta italiano ha conquistato una medaglia di bronzo nell’IQFoil ai Campionati Europei 2026, disputati a Portimao e Marina Kastela. La partecipazione della nazionale italiana include anche buone prestazioni da parte di un altro concorrente, Pascali. Le competizioni si sono svolte nelle settimane scorse e hanno visto coinvolte le classi IQFoil e ILCA 7. La nazionale ha ottenuto risultati positivi in entrambe le tappe.