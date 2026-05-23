vela federico alan pilloni conquista un bronzo di spessore agli europei iqfoil maggetti fuori ai quarti

Notizia in breve

Federico Alan Pilloni ha ottenuto una medaglia di bronzo agli Europei di iQFoil di vela. La competizione si è conclusa con il britannico in prima posizione e il francese in seconda, mentre Maggetti si è fermato ai quarti di finale. La gara si è svolta in condizioni variabili e ha visto la partecipazione di diversi atleti europei. La manifestazione si è conclusa con l’assegnazione delle medaglie e la fine delle competizioni.