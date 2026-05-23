Vela Federico Alan Pilloni conquista un bronzo di spessore agli Europei iQFoil Maggetti fuori ai quarti
Federico Alan Pilloni ha ottenuto una medaglia di bronzo agli Europei di iQFoil di vela. La competizione si è conclusa con il britannico in prima posizione e il francese in seconda, mentre Maggetti si è fermato ai quarti di finale. La gara si è svolta in condizioni variabili e ha visto la partecipazione di diversi atleti europei. La manifestazione si è conclusa con l’assegnazione delle medaglie e la fine delle competizioni.
Al termine di una settimana in cui i big azzurri non sono riusciti a brillare come in altre occasioni nelle acque lusitane di Portimao, l’Italia si toglie comunque una grande soddisfazione ai Campionati Europei Open 2026 di iQFoil portando a casa una splendida medaglia di bronzo continentale assoluta grazie al giovane talento Federico Alan Pilloni. Il teenager cagliaritano, promosso direttamente in semifinale avendo chiuso in quarta posizione l’Opening Series, è arrivato secondo nella regata a cinque che metteva in palio gli ultimi due posti disponibili per l’ultimo atto. In Finale il sardo classe 2006 ha lottato a lungo per la vittoria (che... 🔗 Leggi su Oasport.it
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