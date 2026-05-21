Vela Pilloni e Renna ancora in lotta agli Europei IQFoil Leggera risalita per Maggetti

Si è conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei 2026 di vela sulla spiaggia di Portimao, in Portogallo. La competizione si svolge sulla classe IQFoil, con atleti che si sfidano nelle categorie maschile e femminile. Tra i partecipanti, Vela, Pilloni e Renna sono ancora in corsa, mentre Maggetti ha registrato una leggera risalita in classifica. Le condizioni del vento e il mare hanno influenzato le varie regate, con le gare che continuano a coinvolgere gli appassionati di vela.

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Va in archivio la quarta giornata di competizioni sulle acque di Portimao, località portoghese che ospita questa settimana i Campionati Europei 2026 di vela riservati alla classe IQFoil, categoria maschile e femminile. Dopo un day-3 terminato con un nulla di fatto, oggi si sono svolte rispettivamente quattro regate complessive delle Final Series, con alcuni interessanti spostamenti nella classifica generale. In campo femminile a comandare le operazioni è l’israeliana Tamar Steinberg, oggi autrice di un 15-5-1 che la consentito di raggiungere 36 punti netti, tre in meno della cinese Weng Li, seconda quota 39, gli stessi della danese Maya Gyser, terza ma al posto d’onore tra le europee. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Pilloni e Renna ancora in lotta agli Europei IQFoil. Leggera risalita per Maggetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vela: Italia in scia nella seconda giornata agli Europei IQFoil, bene Di Tomassi, Renna e MaggettiSi conclude una seconda giornata di competizioni oltremodo positiva per i colori azzurri sulle acque di Portimao, località del Portogallo che sta... Vela, Italia a ridosso delle posizioni di vertice dopo quattro regate agli Europei iQFoilLuci e ombre in casa Italia al termine della giornata d’apertura dei Campionati Europei Open 2026 di iQFoil, in corso nelle acque portoghesi... Vela: Italia in scia nella seconda giornata agli Europei IQFoil, bene Di Tomassi, Renna e MaggettiSi conclude una seconda giornata di competizioni oltremodo positiva per i colori azzurri sulle acque di Portimao, località del Portogallo che sta ... oasport.it Vela, tris azzurro al Princesa Sofía: Pianosi e Maggetti d'argento, Renna di bronzoL'Italia ha brillato nella baia di Palma di Maiorca, conquistando ben tre podi alla cinquantacinquesima edizione del Trofeo Princesa Sofía di vela, l'evento inaugurale del Sailing Grand Slam. Un ... it.blastingnews.com