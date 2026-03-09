Il partito di Vannacci sbarca a Pordenone | nasce il comitato di Futuro Nazionale

Sabato 7 marzo a Pordenone è stato costituito il comitato Pordenone 102 di Futuro Nazionale, il partito fondato a fine gennaio dal generale Roberto Vannacci. La creazione del nuovo comitato segna l’ingresso ufficiale del partito nella città, portando con sé la presenza della destra rappresentata dalla formazione politica. L’evento ha visto la formazione di un gruppo di sostenitori e rappresentanti locali.

Arriva anche in città la destra del generale Roberto Vannacci. Nella giornata di sabato 7 marzo è stato istituito il comitato costituente Pordenone 102 di Futuro Nazionale, il partito nato verso la fine di gennaio. Il movimento sarà guidato dal presidente Andrea Fiore insieme a Fabio Zanetti e Salvatore Bottiglia. “Il comitato costituente Pordenone 102 ha già raccolto numerose richieste di tesseramento e si appresta, a breve, a organizzare la prima giornata di tesseramenti aperta a tutti i cittadini nella città di Pordenone”, scrive Vannacci sui social. Si tratta del secondo gruppo nato in provincia di Pordenone. A Prata, lo scorso 20 febbraio, l’europarlamentare ha presentato il suo nuovo partito politico al teatro Pileo davanti a oltre 300 persone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

