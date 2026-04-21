Futuro Nazionale Roberto Vannacci arriva a Salerno | c' è la data

Roberto Vannacci sarà a Salerno mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 12. L’evento si svolgerà nella regione campana e coinvolge un rappresentante noto nel panorama politico. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, senza indicazioni su ulteriori dettagli o attività previste durante l’incontro. La visita si inserisce nel contesto di iniziative pubbliche promosse dall’organizzatore locale.

Roberto Vannacci si radica anche in Campania e nel salernitano. Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 12.30, l'europarlamentare (ex Lega) inaugurerà la sede del coordinamento regionale Campania di Futuro Nazionale presso il Centro Direzionale Isola F10, alla presenza del coordinatore nazionale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Futuro Nazionale - Vannacci e la politica estera (04.04.26) Notizie correlate Futuro Nazionale, il futuro di una destra pura e nazionalista firmato Roberto Vannacci: la sfida a FdI, FI e LegaDa pochi mesi il generale Roberto Vannacci ha fondato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, abbandonando la Lega di Matteo Salvini Da pochi mesi il... Leggi anche: Roberto Vannacci deposita il marchio “Futuro nazionale” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Futuro Nazionale entra in Veneto dalla porta principale. Folla e tumulti all'incontro con Vannacci al Pedavena; Vannacci sul palco, tensione a San Martino Buon Albergo; Vannacci nel Veronese, mille persone alla presentazione di Futuro Nazionale. L'ex generale ai contestatori: Sapete solo cantare Bella...; Sfide, ambizioni e scintille: il passaggio di Vannacci nel Veronese. Napoli, Roberto Vannacci inaugura una sede nel Centro DirezionaleRoberto Vannacci inaugura una sede a Napoli. l’appuntamento è previsto mercoledì 22 aprile, il presidente del movimento e parlamentare europeo sarà nel Centro direzionale per l’inaugurazione della sed ... napoli.repubblica.it Vannacci a Napoli: atteso in città per l'inaugurazione della sede di Futuro NazionaleIl generale Roberto Vannacci, è atteso a Napoli, mercoledì 22 aprile, nelle vesti di presidente di movimento e parlamentare europeo, per l'evento ... ilmattino.it I leader di Italia Viva e Futuro Nazionale ospiti a Pulp Podcast: scontri su Costituzione, Europa, Trump e obiettivi per il voto - facebook.com facebook E ora arriva anche Emg. Cdx: 45% Csx: 44,9% Futuro Nazionale: 3,9% Azione: 2,5% @Partito_Libdem : 1,3% x.com