Attraverso il commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco, scopriamo la bellezza del testamento di Gesù che, dall’alto della Croce, affida l’umanità intera alle cure materne di Maria. Sostare sotto la Croce accanto a Maria è l’invito che la liturgia ci rivolge in questo giorno, portandoci nel cuore del mistero della Redenzione. Proprio nel momento del dolore estremo e del dono totale di sé, Gesù compie un atto di amore immenso verso i suoi discepoli di ogni tempo: ci dona Sua Madre come nostra Madre. Come sottolinea efficacemente Don Luigi Maria Epicoco nel suo commento, Maria non è solo una figura del passato, ma una presenza viva e costante che abita le nostre ore più buie. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 25 maggio 2026: «Ecco tua madre!»

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Il VANGELO di lunedì 25 maggio - Gv 19,25-34: Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!

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