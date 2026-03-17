Vangelo del 17 marzo 2026 | Prendi la tua barella e cammina

Il Vangelo del 17 marzo 2026 riporta le parole di Gesù che invita un uomo a prendere la sua barella e camminare. La riflessione sulla frase si apre con l’attenzione a questo episodio, presentato da don Luigi Maria Epicoco, e invita a meditare sulla richiesta di fiducia e azione contenuta nel brano. La giornata inizia così con una considerazione sulla forza del gesto e sulla fede.

Meditiamo il Vangelo del 17 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù guarisce un paralitico, malato da 38 anni. Il Signore, con una sola parola rimuove la sua infermità, donandogli nuova vita. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 17 marzo 2026:«Prendi la tua barella e cammina» Articoli correlati Commento al Vangelo di oggi 17 gennaio 2026: Mc 2,13-17In quel tempo, Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Vangelo del 7 marzo 2026: la gioia del perdonoMeditiamo il Vangelo del 7 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi... Vangelo di Oggi - Martedi 17 Marzo 2026 con riflessioni da Papa Francesco Tutti gli aggiornamenti su Vangelo del 17 marzo 2026 Prendi la tua... Discussioni sull' argomento Martedì 17 marzo 2026 | Cristina Arcidiacono commenta il Vangelo del giorno; Santo del giorno 17 Marzo 2026: San Patrizio, vescovo; Il Papa: Dio dona sempre luce, speranza e pace, non può essere arruolato dalle tenebre; Ciclo di eventi dedicato a San Giuseppe e alla paternità ai nostri giorni. San Patrizio San Patrizio, apostolo del Vangelo fra il popolo irlandese, nacque in Scozia da agiati e pii genitori verso la fine del secolo V. La Divina Provvidenza, che nei suoi arcani disegni, sempre infinitamente... continua >> https://www.santodelgiorno.it/san- - facebook.com facebook