Il 25 aprile 2026 si celebra la giornata dedicata all’Evangelista Marco, ricordando il suo ruolo nel diffondere il messaggio cristiano. In questa occasione, si ripete il passo evangelico in cui Cristo invita i suoi seguaci a “andare in tutto il mondo e proclamare”. Il messaggio sottolinea l'importanza di testimoniarsi con coraggio e di portare avanti la missione di diffusione della fede.

Nel giorno dedicato all’Evangelista Marco, risuona il mandato di Cristo: “Andate e proclamate”. Un invito a essere testimoni vivi e coraggiosi nel mondo di oggi. In questo sabato 25 aprile 2026, la Chiesa celebra la festa di San Marco Evangelista. Il brano del Vangelo di oggi ci porta al cuore della missione cristiana: Gesù, prima di salire al Cielo, affida ai suoi discepoli – e a ciascuno di noi – il compito di portare la “Buona Novella” fino ai confini della terra. Non è un semplice racconto storico, ma un mandato attuale che promette segni prodigiosi a chiunque abbia il coraggio di credere. Con l’aiuto del commento di Don Luigi Maria Epicoco, scopriamo come l’invito di Gesù a “andare e proclamare” trasformi la nostra vita da spettatori a protagonisti di una storia di salvezza.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 25 aprile 2026: San Marco e l’invito ad andare in tutto il mondo

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