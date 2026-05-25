Vandalizzata una chiesa nel Milanese | bestemmie e simboli fallici su una facciata

Bestemmie, simboli fallici e altre scritte. È quello che è comparso sulla chiesa di San Bernardino di via San Bernardino a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano).Le scritte, tracciate con una bomboletta di colore nero, sono comparse nel weekend di domenica 24 giugno, come riportato da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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