Ieri mattina, una porzione di intonaco si è staccata dalla facciata laterale della chiesa di San Domenico nel centro storico di Prato. L’area è stata isolate per motivi di sicurezza, ma nessuno è rimasto ferito. La chiesa, un edificio storico della città, non ha subito danni strutturali evidenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati di valutare la situazione e di pianificare eventuali interventi di restauro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e dei visitatori della zona.

Prato, 21 maggio 2026 – Una parte di intonaco su una porzione della facciata laterale esterna della chiesa di San Domenico, nel centro storico di Prato, ieri mattina ha ceduto, ma il distaccamento non ha procurato conseguenze per le persone. Sono stati alcuni passanti ad avvertire la parrocchia, che immediatamente ha informato l’Ufficio diocesano per beni i culturali di quanto era accaduto. È così scattata la segnalazione ai vigili del fuoco e alla Soprintendenza. La zona era già stata transennata a scopo cautelativo dopo un altro distaccamento di intonaco avvenuto nell’agosto dello scorso anno. Dopo le ispezioni effettuate ieri mattina dai vigili del fuoco, coadiuvati dalla polizia locale, è stato deciso di allungare l’area transennata a tutta la facciata laterale della chiesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, crolla una parte di intonaco dalla facciata laterale della chiesa di San Domenico

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