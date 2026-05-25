Una statua dedicata a Alberico Cybo Malaspina è stata danneggiata da vandali nella città di Massa. La notizia ha suscitato sconcerto tra i residenti. Le autorità locali hanno chiesto l’installazione di telecamere di sorveglianza per prevenire ulteriori atti vandalici. L’episodio si è verificato il 25 maggio 2026. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sospetti o indagini in corso.

Massa, 25 maggio 2026 – Sgomento in città per l’atto vandalico ai danni della statua di Alberico Cybo Malaspina. A sottolineare l’ignobile gesto è il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli che in una nota si rivolge al sindaco Francesco Persiani. La statua della Martana è stata vandalizzata con un cartello stradale. “La città – scrive Giampaoli – ha sempre amato il primo duca di Massa Alberico primo Cybo-Malspina, detto Il grande. Alberico è l’artefice della “Città Nova”, racchiusa da mura a scarpa, e ha operato fra mille difficoltà politiche ed economiche. A suo merito la crescita dell’economia, accolse e regolamentò un folto gruppo di ebrei abilitati al prestito, in urbanistica incentivò la costruzione di civili abitazioni con un piano regolatore valido anche ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali su Alberico, “servono le telecamere”

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