Vandali al parco di via Don Puglisi | le telecamere per scoprirli

Nel parco di via Don Puglisi si sono verificati recenti atti di vandalismo che hanno danneggiato le aree pubbliche. Le autorità hanno installato telecamere di sorveglianza nella zona per identificare gli autori degli atti. La polizia sta svolgendo indagini per raccogliere prove e determinare le responsabilità. Nessun dettaglio sui danni o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato.

Un ennesimo, inquietante atto vandalico scuote la città, colpendo ancora una volta quegli spazi nati per essere luoghi di aggregazione e socialità. Stavolta il bersaglio è il parco di via Don Puglisi, all’ex Smia, nella zona del supermercato Sì con Te, dove un muretto di contenimento lungo oltre 200 metri è stato letteralmente ‘impiastrato’ con una sostanza scura e viscosa. L’azione, che per estensione e modalità appare come un lavoro pianificato e laboriso, è stata scoperta ieri dai residenti. Il sospetto che serpeggia tra chi frequenta l’area è amaro: non si tratterebbe di un semplice gesto di teppismo gratuito, ma di un atto punitivo volto a rendere inagibile il muretto, impedendo a chiunque di sedersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali al parco di via Don Puglisi: le telecamere per scoprirli Un carnevale di luce nel parco Beato PuglisiIn un quartiere che porta nel cuore l'eredità spirituale e il sacrificio del beato padre Pino Puglisi, il carnevale non è stato solo una festa di... Riapre il chiosco distrutto dai vandali. Ma con le telecamereDopo oltre un anno di attesa, il chiosco del parchetto tra via Lissoni e via Sant’Andrea, nel quartiere Cazzaniga, si prepara a tornare operativo.