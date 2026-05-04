Nelle ultime settimane, l’istituto comprensivo di via Buozzi a Settimo Milanese è stato teatro di diversi atti vandalici. Durante alcuni di questi episodi, i responsabili sono riusciti a entrare all’interno della scuola senza essere individuati, sollevando domande sulla presenza e l’efficacia delle telecamere di sorveglianza. La scuola ha richiesto chiarimenti sulle misure di sicurezza e sulla videosorveglianza installata.

Secondo blitz dei soliti ignoti in poche settimane all’interno dell’ istituto comprensivo di via Buozzi a Settimo Milanese. Dopo l’intrusione nella scuola primaria durante le vacanze di Pasqua, questa volta alcuni malintenzionati hanno preso di mira anche la scuola materna: si sono introdotti nei locali e hanno messo a soqquadro arredi e materiale didattico. Pare che non abbiano rubato nulla. "La situazione è sempre più preoccupante - dichiara Ruggiero Delvecchio, capogruppo della lista civica Oltre -. A inizio anno il sindaco ha annunciato l’installazione delle telecamere che, stando alle sue parole, avrebbero dovuto rappresentare la panacea di tutti i mali per quanto riguarda la sicurezza a scuola, ma i fatti stanno dicendo il contrario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali ancora in azione: "Dove sono le telecamere?"

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