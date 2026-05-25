Il Tottenham ha evitato la retrocessione in questa stagione, ma il commento di Van de Ven è netto: la definisce “inaccettabile”. La squadra, che si trovava in pericolo di perdere la categoria, ha concluso il campionato con risultati che non soddisfano i giocatori e i tifosi. Sui social si moltiplicano le reazioni, senza commenti ufficiali o polemiche immediate.

2026-05-24 20:38:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Micky van de Ven ha invitato il Tottenham a utilizzare il trauma della loro peggiore stagione degli ultimi decenni come base per il rinnovamento, dopo che il gol di Joao Palhinha nel primo tempo ha fruttato una vittoria per 1-0 sull’Everton che ha assicurato la sopravvivenza della Premier League all’ultima giornata. Il risultato ha assicurato il 49esimo anno consecutivo di calcio di alto livello per gli Spurs, mentre la vittoria per 3-0 del West Ham sul Leeds al London Stadium alla fine non è stata sufficiente a salvarli. L’atmosfera... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Van de Ven definisce la stagione “inaccettabile” dopo che il Tottenham è sfuggito alla retrocessione

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