Il Chelsea ha esortato a sigillare il trasferimento di Micky van de Ven

Il Chelsea ha fatto sapere di voler finalizzare il trasferimento di Micky van de Ven. Nei giorni scorsi si sono diffusi sui social dettagli riguardanti l’interesse del club inglese nei confronti del difensore. Joe Cole e Micky van de Ven sono stati protagonisti di recenti commenti pubblici in merito alla trattativa. La notizia si è diffusa rapidamente online, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Joe Cole e Micky van de Ven (foto di Michael Regan, Justin SetterfieldGetty Images) L’ex stella del Chelsea Joe Cole ha esortato il suo ex club a ingaggiare il difensore del Tottenham Micky van de Ven, descrivendolo come qualcuno che sarebbe una “aggiunta brillante”. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Van de Ven ha brillato agli Spurs, ma il club nel suo insieme ha vissuto due stagioni difficili di seguito, quindi forse avrebbe senso per il nazionale olandese cercare un trasferimento altrove. Anche il Chelsea ha poche opzioni in difesa, quindi si immagina che Van de Ven potrebbe facilmente entrare come aggiornamento di giocatori del calibro di Trevoh Chalobah e Tosin Adarabioyo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Il Liverpool sta cercando una mossa per Micky van de VenIl Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven. Frank irremovibile Van de Ven rimarrà agli SpursL’allenatore del Tottenham Thomas Frank insiste che Micky van de Ven non lascerà il club quest’estate tra le crescenti voci di trasferimento.