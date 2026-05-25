Valzer di panchine in Serie A | Sarri all’Atalanta Gattuso alla Lazio e il Milan verso l’esonero di Allegri

Da juventusnews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Serie A, Maurizio Sarri torna ad allenare l’Atalanta, mentre Gennaro Gattuso prende la guida della Lazio. Nel frattempo, il Milan si prepara a esonare Massimiliano Allegri. Questi cambiamenti sono stati annunciati nelle ultime ore, segnando una svolta nelle rose tecniche delle squadre coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità delle eventuali separazioni.

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di Andrea Bargione Si accende il grande valzer delle panchine in Serie A: Sarri riparte da Bergamo, Gattuso prende la Lazio e Allegri traballa. L’asse delle panchine in Serie A è in pieno movimento. L’Atalanta ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri, individuato come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo dopo la parentesi Palladino e il difficile avvio con Juric. L’ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio è pronto a chiudere la sua esperienza biancoceleste per abbracciare il progetto nerazzurro, dove ritroverà Cristiano Giuntoli, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Dea. Un binomio collaudato che a Bergamo punta a ricomporsi per dare continuità all’ambizione europea del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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