Valzer delle panchine | Gattuso vicino alla Lazio

Dopo la fine del campionato di Serie A, si registrano cambi di panchina: l’allenatore di una squadra milanese è vicino a firmare con la Lazio. La società biancoceleste ha deciso di sostituire l’attuale tecnico, che termina il contratto questa stagione, con il tecnico in questione. Le trattative sono in fase avanzata, e si attendono comunicazioni ufficiali. Nessun dettaglio sulle tempistiche o altri nomi coinvolti.

Roma, 25 maggio 2026 – Ieri si è chiuso il campionato di Serie A e non sono mancate sorprese. Ma il calcio non dorme mai e, come ogni anno, appena concluso il torneo è iniziato il consueto valzer allenatori. Poche certezze in vista della prossima stagione e tanti cambi in panchina, dalle zone più alte a quelle più basse della classifica. La notizia più recente riguarda il Milan, che, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha fatto tabula rasa della dirigenza: con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato l'addio di Massimiliano Allegri, Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Ci sarà un organigramma da ricostruire, perciò attenzione alla pista Antonio Conte, che ha salutato il Napoli e cerca una nuova squadra dalla quale ripartire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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