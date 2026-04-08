Lorella Cuccarini ha commentato per la prima volta le nozze del figlio, annunciando che il matrimonio si terrà a breve con la fidanzata storica, una stylist che collabora anche con lei. La showgirl ha affermato di desiderare di diventare nonna, commentando il prossimo passo della famiglia. La coppia è insieme da diversi anni e il matrimonio rappresenta un passo importante nella loro relazione.

Lorella Cuccarini parla per la prima volta delle nozze del figlio. Presto infatti Giorgio Capitta sposerà la sua storica fidanzata Sole Galanti, stylist che si occupa anche del look della showgirl. Lorella Cuccarini parla delle nozze del figlio Giorgio. Lorella Cuccarini da anni è sposata con Silvio Testi, produttore televisivo e musicale il cui vero nome è Silvio Capitta. Un amore importante e duraturo, coronato dalla nascita di quattro figli: Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio. Classe 2000, fratello gemello di Chiara, Giorgio sposerà presto Sole Galanti, sua storica fidanzata che ha un legame speciale con Lorella Cuccarini. L’insegnante di Amici si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi, parlando anche delle nozze e della felicità per questo nuovo traguardo del figlio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lorella Cuccarini parla per la prima volta delle nozze del figlio: “Voglio diventare nonna”

Il figlio di Lorella Cuccarini si sposa (con la stylist di mamma): nozze in vista tra Giorgio Capitta e Sole GalantiRoma – Lui, Giorgio Capitta, 25 anni, deejay alla consolle con il nome d’arte Dymsa, tiene la sua vita privata lontana dai social.

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