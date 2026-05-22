Mercoledì prossimo alle 20 si terrà la proiezione in prima assoluta di un film dedicato alla vita di Valter Scavolini. L’evento si svolgerà al cinema Adriano di Roma, uno dei principali luoghi culturali della città. La pellicola ripercorre la storia e le esperienze di Scavolini, noto imprenditore e figura pubblica, con immagini e testimonianze legate alla sua carriera. La presentazione del film rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino il percorso personale e professionale del protagonista.

Arriva il film sulla vita di Valter Scavolini. Mercoledì prossimo verrà proiettato alle 20 in prima assoluta al cinema Adriano di Roma, uno dei luoghi sacri del mondo culturale capitolino. Il docufilm (con interventi di Lorella Cuccarini, Renzo Rosso, Sergio Scariolo) è un "ritratto non celebrativo" (parole del regista Mattia Zanca) su un uomo che ha segnato non solo il mondo dell’ economia, ma anche la vita della città attraverso lo sport e il sostegno alla cultura, come ha fatto per la visibilità dei mosaici del Duomo, tanto per dirne una. "Il film? No, guarda non dico nulla – risponde l’attore protagonista e cioè Valter Scavolini, affiancato dal giovane Francesco Badei, nel suo ruolo da ragazzo –, perché non mi devo esprimere io ma, nel caso, chi andrà a vederlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valter Scavolini: "Bello il passato, ma pensiamo un po’ al futuro"

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