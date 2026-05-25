L’infettivologa ha commentato che oggi si ha troppa paura dei virus, in particolare dopo il Covid. Ha spiegato che le persone sono più spaventate e fanno fatica a distinguere le vere minacce. Ha citato anche le numerose richieste di informazioni sull’Ebola, sottolineando che il rischio in Europa rimane molto basso e che la sorveglianza sanitaria è elevata.

L’infettivologa: «Dopo il Covid le persone sono più spaventate e faticano a capire le reali minacce. Perfino sull’Ebola siamo bombardati di richieste: il rischio c’è, però in Europa è bassissimo e la sorveglianza è alta». «Tutte le mattine quando entro in reparto leggo “Infettivologia Carlo Urbani” e mi dico che vale la pena fare questa professione, che la fatica è nulla in confronto a ciò che ha fatto lui». Chiara Valeriani non è una virostar, lei, laureata giovanissima alla Politecnica delle Marche in quel Policlinico Torrette più e più volte premiato come migliore ospedale pubblico d’Italia, è un medico «da corsia» sul fronte dell’infinitamente piccolo e del sempre potenzialmente mortale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Valeriani: «Oggi abbiamo troppa paura dei virus»

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